Как выглядят следы птичьих полетов в небе (фото)

14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Барселоны Хави Боу уже восемь лет ведет удивительный проект о птицах под названием «Орнитография». Он не просто снимает пернатых в полете, а «растягивает» их передвижения, делая видимым их полеты в небе.
Боу обожает природу и имеет степень по геологии, но долгие годы он не смешивал свое увлечение с основной работой в фотоиндустрии и занимался рекламными проектами и съемками в стиле фэшн.
Решив оставить коммерческие съемки, Боу начал снимать окружающий мир. Ему захотелось показать природу
Процесс съемки занимает около 7−10 дней, а постобработка — около двух недель. Но результат того стоит. Сейчас Боу выставляет свои работы в галереях по всему миру и готовит к печати
Екатерина Гура