Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Иностранцы о русской деревнеСвязки чеснока на стенах, огород 24/7 и удивительная прибавка численности населения на несколько месяцев в году - что еще поражает иностранцев в русских деревнях
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят следы птичьих полетов в небе (фото)

Арт-проект, который показывает скрытую природу.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Фотограф из Барселоны Хави Боу уже восемь лет ведет удивительный проект о птицах под названием «Орнитография». Он не просто снимает пернатых в полете, а «растягивает» их передвижения, делая видимым их полеты в небе.

Боу обожает природу и имеет степень по геологии, но долгие годы он не смешивал свое увлечение с основной работой в фотоиндустрии и занимался рекламными проектами и съемками в стиле фэшн.

Решив оставить коммерческие съемки, Боу начал снимать окружающий мир. Ему захотелось показать природу по-новому и сделать видимой красоту движений птиц в полете. Так и родился проект «Орнитография».

Чтобы получить видимые «следы» в небе, он снимает полет птиц в замедленной съемке в разрешении 4К, а чтобы получить всего одно изображение, он объединяет от 500 до 5 тысяч кадров.

Процесс съемки занимает около 7−10 дней, а постобработка — около двух недель. Но результат того стоит. Сейчас Боу выставляет свои работы в галереях по всему миру и готовит к печати арт-книгу.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Кремль прокомментировал идею ввести термин «верховный правитель»
В России заблокировали второй почтовый сервис за неделю
Убийца депутата ростовского заксобрания найден мертвым
Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима
Ученые обнаружили затонувший в Бермудском треугольнике корабль
Пенсионер нашел амулет стоимостью почти 4 миллиона долларов
ОП предлагает закрепить в конституции роль гражданского общества
Здоровье
В мозге мужчины 10 лет жил свиной цепень Из-за этого американец страдал от сильнейших головных болей и рвоты.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 154
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 107
Пост для флуда 90
Вот тут я не понял если честно 83
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Февраль принесет россиянам неприятный сюрприз
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Пенсии в законе
Поддержка станет законом
Дети
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз В сеть попало фото беременной теннисистки
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь