В Великобритании в поле нашли загадочное массовое захоронение

При строительстве дома престарелых неподалеку от города Милтон-Кейнс в британском графстве Бакингемшир нашли древние останки 42 людей. Они были погребены в небольших могилах и располагались рядом. Примечательно, что у всех скелетов за спиной были связаны руки, что свидетельствует о насильственной смерти.
Руководство строительной компании Brio Retirement Living Holdings после обнаружения скелетов приостановила строительство в этом районе и заказала археологическую экспертизу.
Пока ее результаты неизвестны, но некоторые ученые склонны предполагать, что найденные скелеты относятся к англосаксонским временам, а потому могут иметь большое историческое значение для страны, пишет The Sun.