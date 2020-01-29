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18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании в поле нашли загадочное массовое захоронение

Всего было обнаружено 42 скелета.

При строительстве дома престарелых неподалеку от города Милтон-Кейнс в британском графстве Бакингемшир нашли древние останки 42 людей. Они были погребены в небольших могилах и располагались рядом. Примечательно, что у всех скелетов за спиной были связаны руки, что свидетельствует о насильственной смерти.

Руководство строительной компании Brio Retirement Living Holdings после обнаружения скелетов приостановила строительство в этом районе и заказала археологическую экспертизу.

Пока ее результаты неизвестны, но некоторые ученые склонны предполагать, что найденные скелеты относятся к англосаксонским временам, а потому могут иметь большое историческое значение для страны, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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