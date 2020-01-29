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18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети проходит флешмоб «разоблачительных фактов»

Началось все с одного твита, а дошло до разоблачения самых разных теорий заговора.

В середине января в русскоязычном Twitter появились сразу несколько «разоблачительных» тредов, авторы которых объясняли пользователям почему те или иные вещи являются мистификацией.

Особо популярным стал тред пользовательницы, которая рассказала о «настоящих» цветах и заявила, что некоторых на самом деле вообще не существует, а мозг просто их выдумывает.

В ответ пользователи начали «троллить» девушку, а в итоге запустили целый флешмоб с «теориями заговора». Так, пользователь Bassboosted Palpatine предоставил «доказательства», что в мире не существует Финляндии. На ее территории якобы расположено море.

А пользователь Дюран пошел еще дальше и «доказал», что не существует и России. В подтверждение он показал старые карты мира с изображением Китая и крохотного кусочка суши сверху.

И продолжил теорией заговора.

Однако самой популярной теорией поделилась пользовательница Geek chick, которая раскрыла всем «страшную правду».

В доказательство своих слов девушка добавила «неоспоримый факт».

Екатерина Гура

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