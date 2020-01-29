20:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сурок-«синоптик» Фил из США может уступить свою должность роботу
На этом настаивают зоозащитники.
Сурок Фил из американского города город Панксатони в штате Пенсильвания — пожалуй, самый знаменитый сурок в мире. Именно его каждый год 2 февраля в День сурка вытаскивают из домика, чтобы он предсказал погоду. Считается, что если Фил сразу вернется обратно, то зима продержится еще долго, а если задержится на улице, то скоро придет потепление.
У Фила есть не только свой дом, но и
В своем письме зоозащитники отметили, что вспышки, кричащие люди и насильное изъятие из домика — слишком стрессовая ситуация для Фила. Кроме того, в нынешних условиях обитания сурок не может рыть землю и добывать корм, как его собратья в природе, передает Fox News.
В PETA отметили, что вместо использования настоящего животного клубу стоит перейти на роботизированного зверька. Это не только будет гуманным по отношению к Филу, но и повысит интерес к городу и его традициям среди подрастающего поколения.
Екатерина Гура