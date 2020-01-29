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20:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сурок-«синоптик» Фил из США может уступить свою должность роботу

На этом настаивают зоозащитники.

Сурок Фил из американского города город Панксатони в штате Пенсильвания — пожалуй, самый знаменитый сурок в мире. Именно его каждый год 2 февраля в День сурка вытаскивают из домика, чтобы он предсказал погоду. Считается, что если Фил сразу вернется обратно, то зима продержится еще долго, а если задержится на улице, то скоро придет потепление.

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У Фила есть не только свой дом, но и фан-клуб. Именно туда недавно зоозащитники из организации PETA написали письмо. Они призвали отстранить сурка от занимаемой должности «синоптика», а на его место взять специального робота-животного.

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В своем письме зоозащитники отметили, что вспышки, кричащие люди и насильное изъятие из домика — слишком стрессовая ситуация для Фила. Кроме того, в нынешних условиях обитания сурок не может рыть землю и добывать корм, как его собратья в природе, передает Fox News.

В PETA отметили, что вместо использования настоящего животного клубу стоит перейти на роботизированного зверька. Это не только будет гуманным по отношению к Филу, но и повысит интерес к городу и его традициям среди подрастающего поколения.

Екатерина Гура

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