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Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве бренда
Этот шаг предназначен для защиты экологического движения и его деятельности, пояснила активистка.
СТОКГОЛЬМ, 29 января. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и названия международного климатического движения школьников «Пятницы во имя будущего», «Школьная забастовка ради климата» в качестве товарного знака. Об этом она сообщила в среду в Instagram.
«Мошенники, бренды, коммерческие интересы, денежные отчисления и фонды… Первое: к сожалению,
«Во-вторых, мое имя и движение “Пятницы во имя будущего”, “Школьные забастовки ради климата” постоянно используются в коммерческих целях без
Тунберг подчеркнула, что движение «Пятницы во имя будущего» принадлежит любому, кто в нем участвует, и не должно использоваться в индивидуальных или коммерческих целях. Далее активистка также сообщила, что вместе с семьей учреждает некоммерческий фонд, целью которого является «способствование экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью».
17-летняя активистка стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре прошлого года, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи на саммите по климату она заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не принимается достаточно усилий.
В 2018 году экологическая активистка начала школьную забастовку за климат — каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.