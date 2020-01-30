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09:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Теперь лук и арбалет выделяются в отдельный вид охотничьего оружия. До этого законодательство запрещало применять такое оружие во время охоты — их можно было использовать только во время соревнований при соблюдении условий хранения на спортивном объекте. При этом до вступления этого закона в силу инспекторы не могли наказать человека, задержанного в лесу с арбалетом. С 30 января он будет считаться нарушителем правил охоты.

Прежде чем начать охоту с данным оружием, его необходимо зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение лука и арбалета.

В документе уточняется перечень видов охотничьего оружия, которое относится к гражданскому. В список добавлены метательное стрелковое оружие, которое не имеет механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) с силой дуги не более 27 килограмм-сил, и то, что имеет механизм фиксации (арбалет) с силой дуги не более 43 килограмм-сил.

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В России хотят легализовать охоту с луком
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