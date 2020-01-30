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10:42 (мск), источник: RTVi

Ученые из США получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские ученые с помощью телескопа Национального научного фонда США получили самые детальные снимки поверхности Солнца. Об этом 29 января сообщается на официальном сайте фонда.

На снимках можно увидеть «кипящую» плазму, которая покрывает всю поверхность Солнца. Клетчатые структуры, каждая площадью больше 600 тысяч квадратных километров, переносят тепло изнутри звезды на ее поверхность, а после оно вновь погружается внутрь. Такой процесс называется конвекцией.

Сделать снимки поверхности Солнца удалось с помощью телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), который установлен на гавайском острове Мауи. Его строительство завершили в 2020 году. DKIST — самый большой солнечный телескоп в мире — диаметр его зеркала четыре метра. Его особенность также позволяет ученым не дожидаться солнечного затмения для изучения звезды как раньше.

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В течение пяти лет телескоп будет собирать информацию о Солнце, с помощью которой ученые построят карту его поверхности и внутренней короны. Телескоп также обеспечит дистанционное зондирование магнитных процессов. Он будет работать в связке зондом Parker Solar Probe и космическим аппаратом Solar Orbiter, который скоро должны запустить.

Исследователи отмечают, что их главная задача понять природу формирования магнитных полей, которые могут стать причиной солнечных штормов. Это негативно влияет на технику на Земле. Своевременное предупреждение об угрозе поможет обезопасить электросети и критически важные инфраструктуры, а также перевести космические спутники в безопасный режим.

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