10:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Создатель «Дома-2» поговорил с умершей Гурченко на публике
Телепродюсер, создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров представил голографическую версию актрисы Людмилы Гурченко во время кастинга нового
Как сообщает «Собеседник», согласие на такой эксперимент дал вдовец народной артистки СССР Сергей Сенин.
Прямо перед публикой Комиссаров поговорил с 3D-фигурой умершей актрисы и задал ей несколько вопросов. На вопрос о самочувствии Гурченко ответила: «Здорова как никогда — ничего не болит».
Голографическая Гурченко станет одной из трех ведущих шоу «Битва престолов». Двумя другими будут 32-летняя актриса и ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская и 19-летняя блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка.
Комиссаров также рассказал, что его попытки создать голографические версии знаменитостей не ограничивались Гурченко. Аналогичные эксперименты он предпринимал с образами певицы Жанны Фриске и журналистом Сергеем Доренко. По его словам, в этих случаях получалось «не столь впечатляюще».
Людмила Гурченко — советская и российская актриса театра и кино, певица, режиссер. Наиболее известна по ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Соломенная шляпка», «Двадцать дней без войны» и «Вокзал для двоих».