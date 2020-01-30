Японский миллиардер отменил конкурс для женщин на полет с ним на Луну

«В связи с причинами личного характера я накануне проинформировал AbemaTV о своем решении более не принимать участие в документальном шоу о сватовстве и в этой связи потребовал отмены программы. Несмотря на мое искреннее стремление участвовать в шоу, часть меня все равно испытывала смешанные чувства по этом поводу», — говорится в сообщении миллиардера.
Маэдзава уточнил, что заявки подали более 27,7 тысячи человек. Согласно изначальным условиям конкурса, заявки могли подать те, кто «не состоит в браке, старше 20 лет и позитивно настроен и веселый». Кроме того, претенденты должны были быть готовы всерьез приступить к подготовке полета, хотеть наслаждаться жизнью, уметь высказывать Маэдзаве свое мнение и желать мира во всем мире.
«Я осознаю, что разочаровал множество людей — тех, кто подали заявки и команду из AbemaTV, которая участвовала в производстве шоу. Я приношу свои извинения всем за свои недостойные действия. Мне действительно чрезвычайно жаль», — добавил в другом сообщении он.
Маэдзава широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель — его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов — и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам.
Все последние романы Маэдзавы не длятся дольше двух лет. Он никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин.
В 2018 году 44-летний миллиардер заявил, что может взять с собой в полет на Луну свою возлюбленную Горики Аямэ — японскую модель и актрису. В начале декабря прошлого года в интервью одному из японских телеканалов он заявил, что расстался с девушкой. Главной причиной стало то, 27-летняя Горики не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету, а хотела больше работать как актриса.
Ранее сообщалось, что Маэдзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается. В свою очередь Илон Маск ранее сообщал, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.
На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября 2018 года японский миллиардер сообщил, что возьмет с собой 6−8 представителей различных видов искусств — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.