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11:28 (мск), источник: РИА Новости

Японский миллиардер отменил конкурс для женщин на полет с ним на Луну

ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава, объявивший в январе конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни, заявил о прекращении проекта, соответствующее объявление обнародовано на его странице в Twitter.

Источник: AP 2020

«В связи с причинами личного характера я накануне проинформировал AbemaTV о своем решении более не принимать участие в документальном шоу о сватовстве и в этой связи потребовал отмены программы. Несмотря на мое искреннее стремление участвовать в шоу, часть меня все равно испытывала смешанные чувства по этом поводу», — говорится в сообщении миллиардера.

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Маэдзава уточнил, что заявки подали более 27,7 тысячи человек. Согласно изначальным условиям конкурса, заявки могли подать те, кто «не состоит в браке, старше 20 лет и позитивно настроен и веселый». Кроме того, претенденты должны были быть готовы всерьез приступить к подготовке полета, хотеть наслаждаться жизнью, уметь высказывать Маэдзаве свое мнение и желать мира во всем мире.

«Я осознаю, что разочаровал множество людей — тех, кто подали заявки и команду из AbemaTV, которая участвовала в производстве шоу. Я приношу свои извинения всем за свои недостойные действия. Мне действительно чрезвычайно жаль», — добавил в другом сообщении он.

Маэдзава широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель — его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов — и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам.

Все последние романы Маэдзавы не длятся дольше двух лет. Он никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин.

В 2018 году 44-летний миллиардер заявил, что может взять с собой в полет на Луну свою возлюбленную Горики Аямэ — японскую модель и актрису. В начале декабря прошлого года в интервью одному из японских телеканалов он заявил, что расстался с девушкой. Главной причиной стало то, 27-летняя Горики не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету, а хотела больше работать как актриса.

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Ранее сообщалось, что Маэдзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается. В свою очередь Илон Маск ранее сообщал, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.

На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября 2018 года японский миллиардер сообщил, что возьмет с собой 6−8 представителей различных видов искусств — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.

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27 октября 2019© Ньюстюб
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