12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали медуз-киборгов (видео)
Целая армия «биогибридных» медуз может помочь человечеству исследовать океаны.
Команда ученых из Стэнфорда и Калифорнийского технологического института прикрепила микроэлектронику малой мощности к нижней части медузы, чтобы создать «биогибридных роботов», которые плавают в три раза быстрее обычных.
Такие «медузы-киборги», оснащенные датчиками, смогут исследовать глубины океанов, а ученым не придется использовать громоздкие и неэффективные подводные лодки, сообщает Scientific American.
Электрические импульсы от микроэлектронных контроллеров заставляют медуз плавать быстрее и более эффективно, без чрезмерных затрат на метаболизм, говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances. По словам ученых, медузы обладают такой способностью, но не используют ее, не имея нужды.
Теперь исследователи работают над тем, чтобы добавить к таким «киборгам» элементы управления.
Медузы смогут отслеживать температуру океана, соленость, уровень кислорода и другие показатели в самых труднодоступных уголках под водой.
Анна Лысенко