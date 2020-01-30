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12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые создали медуз-киборгов (видео)

Целая армия «биогибридных» медуз может помочь человечеству исследовать океаны.

Команда ученых из Стэнфорда и Калифорнийского технологического института прикрепила микроэлектронику малой мощности к нижней части медузы, чтобы создать «биогибридных роботов», которые плавают в три раза быстрее обычных.

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Такие «медузы-киборги», оснащенные датчиками, смогут исследовать глубины океанов, а ученым не придется использовать громоздкие и неэффективные подводные лодки, сообщает Scientific American.

Электрические импульсы от микроэлектронных контроллеров заставляют медуз плавать быстрее и более эффективно, без чрезмерных затрат на метаболизм, говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances. По словам ученых, медузы обладают такой способностью, но не используют ее, не имея нужды.

Теперь исследователи работают над тем, чтобы добавить к таким «киборгам» элементы управления.

Медузы смогут отслеживать температуру океана, соленость, уровень кислорода и другие показатели в самых труднодоступных уголках под водой.

Анна Лысенко

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