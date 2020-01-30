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11:49 (мск), источник: РИА Новости

В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, которые решили принесли в подарок живущим в городе 11 блокадникам Ленинграда батоны хлеба.

Источник: РИА Новости

Председатель горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили старикам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и каждому принесли по батону белого хлеба, назвав его «символическим». Фотоотчет об этом у себя на странице в Facebook выложила глава горсовета Мая Хужина. На фото видно, как дамы в шубах принесли блокадникам хлеб, медали и цветы. В комментариях люди раскритиковали чиновников за формализм и кощунство.

«Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Это требует особого отношения, нужно думать о дополнительных мерах помощи в отношении этих людей, об уходе, а не унижать такого рода (поступками). Формально отнеслись к этому», — сказал РИА Новости Форманчук.

Он добавил, что чиновникам следует максимально уважительно относиться к людям, тем более пережившим ужасы войны, а также не забывать, что они должны служить людям, которые их избрали.

«Какой-то странный вирус поразил некоторых российских чиновников — то глава Чувашии (экс-губернатор Михаил Игнатьев — ред.) делал какие-то неадекватные действия, то еще в каких то регионах неадекватные комментарии. Чиновники забывают о правилах, о служебном этикете, который прежде всего сводится к уважению тех, на кого они работают… В данном случае расцениваю поведение керченского руководства как унижение тех, для кого память о войне и блокаде является священной», — добавил собеседник агентства.

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