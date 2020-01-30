Керченские чиновницы в шубах торжественно вручили ветеранам по батону. Так они отметили годовщину снятия блокады Ленинграда.— URA.RU (@ura_ru) January 30, 2020
Своим поступком чиновницы в мехах похвастались в соцсетях. А на гнев со стороны людей заявили, что хлеб подарили чисто «символически» pic.twitter.com/necpmOyDR4
11:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали
Крымские чиновники 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек, и вручили им по батону хлеба и медали.