12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Странное морское существо напугало соцсети (видео)
В Сети массово делятся кадрами со странным морским созданием, напоминающим одновременно рыбу, осьминога и барсука.
Такой улов попался на удочку
Всего за несколько дней видео собрало почти полтора миллиона просмотров только в одной из соцсетей.
«Какой-то осьминог, смешанный с белкой», — комментируют подписчики. «Фу, бросьте его обратно в воду, пусть живет», — написал читатель. «Что бы это ни было — отпустите», — добавляют пользователи.
Анна Лысенко