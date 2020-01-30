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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Странное морское существо напугало соцсети (видео)

В Сети массово делятся кадрами со странным морским созданием, напоминающим одновременно рыбу, осьминога и барсука.

Такой улов попался на удочку рыбаку-подростку, имя которого неизвестно. «Мама, что это? Ты видишь это?» — зовет парень мать посмотреть на загадочное существо. Дальше звучит очень удивленный и даже напуганный голос женщины.

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Всего за несколько дней видео собрало почти полтора миллиона просмотров только в одной из соцсетей.

«Какой-то осьминог, смешанный с белкой», — комментируют подписчики. «Фу, бросьте его обратно в воду, пусть живет», — написал читатель. «Что бы это ни было — отпустите», — добавляют пользователи.

Анна Лысенко

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