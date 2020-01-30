Мишустин опередил Медведева в рейтинге одобрения россиянами

Это лучше показателя его предшественника Дмитрия Медведева, деятельность которого в декабре 2019 г. не одобряли 61% опрошенных. Вопрос о деятельности правительства «Левада-центр» не задавал в январе, так как на момент начала полевых работ оно еще не было сформировано.
В целом более половины россиян (52%) считают, что страна движется в правильном направлении. Это выше показателя декабря 2019 г. — 49%. При этом рейтинг одобрения президента России Владимира Путина не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Его деятельность по-прежнему одобряют 68% опрошенных, не одобряют — 31%.
Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января после объявления президента о предстоящей конституционной реформе. На следующий день Путин назначил Мишустина новым премьером. Новый кабинет министров был утвержден 21 января.
Опрос «Левада-центра» проводился 23—29 января. В нем приняли участие более 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах.