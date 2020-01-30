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12:31 (мск), источник: Ведомости

Мишустин опередил Медведева в рейтинге одобрения россиянами

Первые действия Михаила Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян, не одобрили — 37%, еще 15% пока не определились со своей оценкой, свидетельствуют результаты январского опроса «Левада-центра».

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Это лучше показателя его предшественника Дмитрия Медведева, деятельность которого в декабре 2019 г. не одобряли 61% опрошенных. Вопрос о деятельности правительства «Левада-центр» не задавал в январе, так как на момент начала полевых работ оно еще не было сформировано.

В целом более половины россиян (52%) считают, что страна движется в правильном направлении. Это выше показателя декабря 2019 г. — 49%. При этом рейтинг одобрения президента России Владимира Путина не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Его деятельность по-прежнему одобряют 68% опрошенных, не одобряют — 31%.

Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января после объявления президента о предстоящей конституционной реформе. На следующий день Путин назначил Мишустина новым премьером. Новый кабинет министров был утвержден 21 января.

Опрос «Левада-центра» проводился 23—29 января. В нем приняли участие более 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах.

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Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
 

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Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
 

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15/31

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Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
19/31

Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
20/31

Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
 

РИА "Новости"
21/31

Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
 

РИА "Новости"
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Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
 

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23/31

Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
 

РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
 

РИА "Новости"
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Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
 

РИА "Новости"
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Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
 

РИА "Новости"
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Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
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Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.
 

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