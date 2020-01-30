Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

В список вошли препараты:
Новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. По мнению китайских эпидемиологов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в городе Ухань. Кроме Китая, случаи заражения также обнаружены в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции, Японии. Число жертв коронавируса достигло 170 человек, заразились более 7 тыс. человек.
Накануне, 29 января, президент России Владимир Путин провел совещание по предупреждению распространения коронавируса. Он призвал сделать все необходимое, чтобы минимизировать людские потери из-за распространения нового китайского коронавируса. Штабом по противодействию коронавирусу в России руководит вице-премьер Татьяна Голикова.