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12:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV. В нем есть список из трех лекарств широкого действия, рекомендуемых для лечения инфекции.

Источник: Reuters

В список вошли препараты:

  • Рибавирин — противовирусное средство, применяют для лечения гепатита С;.
  • Лопинавир/Ритонавир — используются при лечении ВИЧ, замедляют протекание процессов в организме;.
  • Рекомбинантный интерферон бета-1b — уменьшает частоту и тяжесть обострения у больных с рассеянным склерозом, замедляет прогрессирование заболевания.
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Новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. По мнению китайских эпидемиологов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в городе Ухань. Кроме Китая, случаи заражения также обнаружены в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции, Японии. Число жертв коронавируса достигло 170 человек, заразились более 7 тыс. человек.

Накануне, 29 января, президент России Владимир Путин провел совещание по предупреждению распространения коронавируса. Он призвал сделать все необходимое, чтобы минимизировать людские потери из-за распространения нового китайского коронавируса. Штабом по противодействию коронавирусу в России руководит вице-премьер Татьяна Голикова.

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