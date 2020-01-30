Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Иностранцы о русской деревнеСвязки чеснока на стенах, огород 24/7 и удивительная прибавка численности населения на несколько месяцев в году - что еще поражает иностранцев в русских деревнях
Фоторепортажи
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
18Юбилей Дмитрия Маликова
15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Контрабандисты создали сверхсовременный тоннель на границе США

Его зальют бетоном.

На границе США и Мексики обнаружен незаконный тоннель, оснащенный электричеством, системой вентиляции, железной дорогой, дренажной системой и гидравлическим лифтом на входе.

Во время загрузки произошла ошибка.

О находке сообщили в Службе таможенного и пограничного контроля США. Тоннель проложен на глубине 21 метр и соединяет склад в мексиканском городе Тихуана с одним из районов в американском Сан-Диего.

Секретный ход имеет протяженность 1313 метров. Это самый длинный тоннель из когда-либо обнаруженных на границе двух стран.

Служба пока не произвела ни одного ареста. Следов наркотиков тоже не было обнаружено.

Вход в тоннель с американской стороны зальют бетоном, как предписывает федеральный закон.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Трамп у новой стены на границе с Мексикой: мы завершим строительство к концу 2020 года
Во время загрузки произошла ошибка.
20 сентября 2019© Ньюстюб
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Дизайнер обвинил Первый канал в краже букв
Настоящее чудо: природа Австралии начала оживать после пожаров
Золотой глоток. Сколько на самом деле стоит чашка кофе
Метеорологи предупредили о грядущем рекордно жарком пятилетии
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Сколько стоит бензин в мире: большая карта Мы все привыкли жаловаться на цены на бензин. Мол, топливо у нас слишком дорогое. Однако «дорого» — понятие относительное
Кино
73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки Подписчики одобрили новый имидж актера
Новости партнеров
Названа болезнь, убившая протоиерея Всеволода Чаплина
Чем опасны бонусные карты магазинов
Путин рассказал, что пьет вместо кофе и чая
Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Gnezdo.ru
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
СМИ сообщили о смерти священника Всеволода Чаплина
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь