15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Контрабандисты создали сверхсовременный тоннель на границе США
Его зальют бетоном.
На границе США и Мексики обнаружен незаконный тоннель, оснащенный электричеством, системой вентиляции, железной дорогой, дренажной системой и гидравлическим лифтом на входе.
О находке сообщили в Службе таможенного и пограничного контроля США. Тоннель проложен на глубине 21 метр и соединяет склад в мексиканском городе Тихуана с одним из районов в американском
Секретный ход имеет протяженность 1313 метров. Это самый длинный тоннель из
Служба пока не произвела ни одного ареста. Следов наркотиков тоже не было обнаружено.
Вход в тоннель с американской стороны зальют бетоном, как предписывает федеральный закон.
Анна Лысенко