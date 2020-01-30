Кота, застрявшего в стене магазина, спасли через два года

Приключения кота из Южной Кореи начались еще в 2017 году, когда он непонятным образом забрался в коммуникационную нишу стены в небольшом торговом центре. Не сумев оттуда выбраться, кот начал царапаться и жалобно мяукать, пока его не услышал один из продавцов, пишет Daily Mail.
Мужчина исследовал стены и обнаружил кота в небольшой нише возле лестницы, ведущей на второй этаж. Он увидел там съемную панель, через которую хотел освободить животное, но она оказалась слишком мала. Тогда мужчина поставил туда воду и еду и отправился к руководству ТЦ.
К сожалению, кот постоянно мигрировал по технической нише, а потому ни администрация, ни спасатели ничего сделать не смогли. Несмотря на свои перемещения, животное постоянно приходило к нише с едой, поэтому продавец продолжал ежедневно приносить коту обеды.
Но в январе 2020 года приключения кота закончились. Администрация ТЦ все же решила спасти его и пригласила спасателей. На протяжении нескольких часов они сверлили и долбили стены и потолок магазина, надеясь, что кот испугается шума и затаится в каком-то одном месте. Так и случилось — четырехлапого узника удалось поймать через дыру в потолке.
Спасенного кота передали тому самому продавцу, что кормил его эти два года. Мужчина отнес животное к ветеринару (несмотря на свои приключения, он оказался вполне здоров), а затем забрал жить к себе. Журналисты сообщают, что кот уже вполне освоился в новом доме и чувствует себя настоящим хозяином.