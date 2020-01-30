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17:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Риск заражения коронавирусом посчитали в процентах

Немецкие ученые составили рейтинг находящихся в зоне риска стран.

Источник: Reuters

Ученые берлинского Университета Гумбольдта и берлинского Института имени Роберта Коха выпустили исследование, в котором математически оценили вероятность передачи китайского коронавируса посредством авиасообщения с Китаем. В списке из 30 стран Россия находится лишь в середине с долей риска передачи всего 0,129%. В десятке стран с максимальным уровнем риска — соседние с Китаем страны Азии, а также США и Франция.

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Группа ученых, занимающихся в берлинском Институте имени Роберта Коха вопросами моделирования распространения эпидемий и вопросами теоретической биологии в берлинском Университете Гумбольдта, выпустили сегодня исследование, в котором посчитали риск заражения коронавирусом для жителей разных стран. Модель была построена на интенсивности авиасообщения тех или иных государством с Китаем и сами ученые уточняют, что она носит математический и теоретический характер. Риск нахождения инфицированного жителя Китая среди пассажиров был вычислен по сложной математической модели — в зависимости от числа зараженных в стране с очагом инфекции, числа международных аэропортов в этой стране и фактического исходящего пассажиропотока из этой страны.

Ученые составили список из 30 стран и территорий с наиболее насыщенным воздушным трафиком с материковым Китаем. Неудивительно, что наибольший риск у соседних с материковым Китаем азиатских стран и территорий. На первом месте находится Таиланд с коэффициентом 1,92%.

По логике немецких ученых, это означает что из 1000 зараженных китайцев, находящихся в международных аэропортах Китая, почти 20 имеют шансы оказаться в Таиланде.

На втором находится Тайвань с 1,25%, на третьем Гонконг с 1,17%, на четвертом Сингапур с 0,54%, на пятом Южная Корея с 0,53%, на седьмом Япония с 0,46%. Впрочем, в первой десятке стран есть и такие далекие от Китая страны, как США (8-е место, 0,39%) и Франция (9-е место, 0,24%). Россия находится в середине списка (16-е место) с коэффициентом 0,129%. В самом низу списка находятся такие страны, как Дания (0,028%) и Финляндия (0,027%).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В исследовании также приводятся списки аэропортов в материковом Китае и за его пределами по степени вероятного риска передачи вируса через пассажиров. В Китае наверху этого списка находится аэропорт Куньмина — 5,4% (учитывая, что аэропорт Уханя закрыт на карантин вместе со всем городом). За пределами материкового Китая максимальный риск передачи — у аэропортов Гонконга (1,17%), Бангкока (0,9%) и Тайбэя (0,7%).

Среди российских аэропортов доля риска по отношению с другими аэропортами мира невысока.

На первом месте среди всех российских аэропортов находится Шереметьево — 0,055%, за ним идут московский аэропорт Домодедово и аэропорт Новосибирска — 0,01%, затем Владивосток с 0,009%, Санкт-Петербург с 0,008%, Екатеринбург и Хабаровск с 0,006%.

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Евгений Хвостик

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