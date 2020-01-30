16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста из Канады устроила жениху свадьбу-сюрприз
Влюбленные откладывали торжество шесть лет.
Николь Арнетт из Британской Колумбии и ее жених Дэниэл обручились еще в 2014 году. Сначала они отложили свадьбу
Скромное торжество она подготовила вместе со своими родными и друзьями, но в тайне от жениха. День «икс» был назначен на 1 января, когда пара традиционно совершала «заплыв моржей» на местном пляже.
Под предлогом празднования своего дня рождения (2 января ей исполнилось 40 лет) Николь пригласила 35 гостей, одолжила у подруги красивое платье и пригласила священника, пишет Unilad.
Стоя на пляже перед гостями в халате, Николь начала показывать жениху плакаты с надписями: «Дэнни, мы с тобой помолвлены 6 лет» и «А теперь давай поженимся. Сейчас!».
Свадьба стала для жениха настоящим сюрпризом — он даже уронил телефон, когда увидел плакаты. Но в итоге все прошло замечательно. Кольца влюбленным подносил их сын, а после они все вместе совершили традиционный заплыв.
Как рассказала Арнетт,
Екатерина Гура