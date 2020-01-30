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16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста из Канады устроила жениху свадьбу-сюрприз

Влюбленные откладывали торжество шесть лет.

Николь Арнетт из Британской Колумбии и ее жених Дэниэл обручились еще в 2014 году. Сначала они отложили свадьбу из-за рождения сына, а потом хотели накопить денег, чтобы устроить пышное торжество. Так прошло 6 лет, и Николь решила взять дело в свои руки и все-таки устроить свадьбу.

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Скромное торжество она подготовила вместе со своими родными и друзьями, но в тайне от жениха. День «икс» был назначен на 1 января, когда пара традиционно совершала «заплыв моржей» на местном пляже.

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Под предлогом празднования своего дня рождения (2 января ей исполнилось 40 лет) Николь пригласила 35 гостей, одолжила у подруги красивое платье и пригласила священника, пишет Unilad.

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Стоя на пляже перед гостями в халате, Николь начала показывать жениху плакаты с надписями: «Дэнни, мы с тобой помолвлены 6 лет» и «А теперь давай поженимся. Сейчас!».

Свадьба стала для жениха настоящим сюрпризом — он даже уронил телефон, когда увидел плакаты. Но в итоге все прошло замечательно. Кольца влюбленным подносил их сын, а после они все вместе совершили традиционный заплыв.

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Как рассказала Арнетт, свадьба-сюрприз ей обошлась в 3 тысячи долларов, а подготовка заняла всего несколько недель.

Екатерина Гура

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