Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «А где Путин?» — Меркель и Макрон «потеряли» российского президента Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на конференции по Ливии, «потеряли» российского лидера
Фоторепортажи
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа», перевод статьи которого приводит «ИноСМИ».

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

44-летняя женщина по фамилии Цзян рассказала, что несколько лет назад она переехала в Ухань. В январе она вернулась в родной город, чтобы отпраздновать китайский Новый год. Ее встретил муж, который заметил, что женщина плохо себя чувствует. Он отвез Цзян в местную больницу.

Не добившись положительного результата, женщину перевезли в Центральную больницу «Санься», где поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV. По словам Цзян, она оказалась первой заразившийся в Чунцине.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Каждый день врачи проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, а также применяли методы из традиционной китайской медицины. В результате вся симптоматика изменилась в лучшую сторону и девушку выписали, не взяв с нее денег за лечение.

«Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь? Я считаю, что самое главное — не надо бояться самому», — сказала Цзян. Она также порекомендовала носить маску и чаще мыть руки. Женщина посоветовала не откладывать обращение к врачу, если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы. «Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку», — подытожила Цзян.

На сегодняшний день вирусом заразились 8233 человека по всему миру, большинство из них — 7,7 тысячи — находятся в Китае. 170 заболевших умерли, столько же вылечились от инфекции.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
Во время загрузки произошла ошибка.
В Китае растет число заразившихся коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
30 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Россия накормит Сирию
28-летняя супермодель снялась в рекламе в прозрачном белье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Стала известна зарплата Медведева на новом месте работы
Керченские чиновницы подали в отставку после истории с «хлебом»
Кота, застрявшего в стене магазина, спасли спустя два года
Метеорологи предупредили о грядущем рекордно жарком пятилетии
Настоящее чудо: природа Австралии начала оживать после пожаров
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 185
Вот тут я не понял если честно 91
На замену треногам 78
Почта России в маразме 77
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
После этой киносцены Михалкову называют второй Асмус
Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Дети
Чудо рождения: эти фото изменят ваше представление о родах Смотрите в нашей галерее самые удивительные кадры
Леди
20 действительно модных платьев от 600 до 2 тысяч рублей Мы прошлись по магазинам и выбрали самые актуальные и доступные варианты.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь