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12:05 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре предупредили о тропических резистентных клопах

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Клопы — большая проблема во всем мире, численность этих насекомых постоянно увеличивается.

Источник: AP 2020

В России, кроме постельных клопов-космополитов, уже появились тропические клопы, которые раньше встречались только в странах, расположенных ближе к экватору. Они переносят опасные инфекции и устойчивы к привычным средствам борьбы, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

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Если человек обнаружил на теле дорожку из небольших красных зудящих укусов, то это означает, что его покусали клопы. Проблема заключается в том, что они встречаются не только дома, но и в самых различных местах — в гостиницах, общежитиях, кинотеатрах, в транспорте, детских и медицинских учреждениях, в багаже и грузах.

В связи с резким увеличением численности насекомых Всемирная организация здравоохранения поручила специалистам собирать материал по клопам.

«Есть два вида постельных клопов — один из них космополит, живет на территории стран с достаточно прохладным климатом, в том числе в России. А второй вид называется тропический постельный клоп, он живет в странах, расположенных близко к экватору. Но для насекомых свойственно увеличивать свой ареал, поэтому тропический клоп в последние годы начал резко увеличивать свое место обитания, и, к сожалению, он занесен в Россию», — рассказала Рославцева.

По словам ученой, исследования показали, что в организме клопов и на покровах может быть все что угодно.
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«То, что многократно подтверждено, — это гепатит B, но там достаточная коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных. Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок. В Канаде установили прямую связь между заболеваниями пациентов и населением госпиталя клопами. Причем клопы были устойчивы к антибиотикам. Клопы размножаются, пациенты в госпиталях заболевают инфекциями, а бороться с этим нельзя», — отметила она.

Бороться с клопами можно только их уничтожением, проблема в том, что появились разные классы органических соединений, к которым клопы устойчивы. Это вынудило ученых всего мира смотреть область неорганических веществ. В России, как отметила профессор, нашли действенный способ борьбы.

«Мы разработали два препарата, которые очень активно работают против клопов — на основе природного сырья диатомита. Это осадочная порода, которая образовалась при отступлении моря и мирового океана, остатки раковинок, которые как кристаллы обладают острыми краями. Эти края нарушают покровы в частности клопов, происходит иссушение организма клопов, они погибают. Этот препарат производится уже два года в нашей стране и называется «Гектор», — рассказала Рославцева.

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