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07:48 (мск), источник: Известия

Оливер Стоун предсказал США «возмездие за зло»

Американский режиссер Оливер Стоун высказал мнение, что Соединенные Штаты ожидает «возмездие за зло». Об этом он заявил в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Соединенные Штаты стали «силой зла» для людей, которые хотят реформ, «для тех, кто стремится изменить положение вещей».

Кинематографист добавил, что в мире существует «историческая сила», которая несет возмездие. По его мнению, Соединенным Штатам «может всё вернуться бумерангом».

Кроме того, Стоун заявил, что в его стране масштабы коррупции превосходят эти же показатели в других государствах. Режиссер подчеркнул, что демократия в США лишь на словах, «а на самом деле всем правят деньги».

В июле 2019 года Стоун взял очередное интервью у президента России Владимира Путина для документального фильма «В борьбе за Украину».

В 2017 году американский режиссер снял четырехсерийную картину «Интервью с Путиным». Ленту показали в Германии, Италии, Франции и других странах, в России ее посмотрели около 40 млн человек.

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Оливер Стоун: американские политики толкают свою страну к большой войне
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