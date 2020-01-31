07:48 (мск), источник: Известия
Оливер Стоун предсказал США «возмездие за зло»
Американский режиссер Оливер Стоун высказал мнение, что Соединенные Штаты ожидает «возмездие за зло». Об этом он заявил в интервью ведущему RT и
По его словам, Соединенные Штаты стали «силой зла» для людей, которые хотят реформ, «для тех, кто стремится изменить положение вещей».
Кинематографист добавил, что в мире существует «историческая сила», которая несет возмездие. По его мнению, Соединенным Штатам «может всё вернуться бумерангом».
Кроме того, Стоун заявил, что в его стране масштабы коррупции превосходят эти же показатели в других государствах. Режиссер подчеркнул, что демократия в США лишь на словах, «а на самом деле всем правят деньги».
В июле 2019 года Стоун взял очередное интервью у президента России Владимира Путина для документального фильма «В борьбе за Украину».
В 2017 году американский режиссер снял четырехсерийную картину «Интервью с Путиным». Ленту показали в Германии, Италии, Франции и других странах, в России ее посмотрели около 40 млн человек.