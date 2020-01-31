«Индекс счастья» россиян достиг минимума с 2013 года

Прошлогодний показатель «индекса счастья» у россиян достиг 24 процентных пунктов, что стало худшим результатом с 2013 года, а также вдвое меньше мирового показателя. Несчастными себя считают 18% россиян.
Опрос проводился в ноябре-декабре 2019 года. В нем приняли участие 45 тыс. человек из 46 стран. В России были опрошены 1500 человек. «Индекс счастья» рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами.
Лидерами «индекса счастья», по версии Gallup, стали Колумбия, Индонезия и Эквадор. По всему миру счастливыми себя назвали 59% респондентов, несчастными — 11%, остальные не смогли определиться с ответом. Мировой «индекс счастья» оказался на уровне 48 п.п.
«Индекс счастья» россиян впервые превысил среднемировой лишь в 2017 году, когда достиг 50 п. п. Тогда счастливыми себя называли 55%, несчастными — 11%. В 2018 году исследование Gallup не проводилось.
Напомним, прошлогодний «индекс счастья» ВЦИОМ равнялся 64 пунктам. Такие же значения социологи наблюдали в 2014—2015 годах. Чаще всего россияне чувствуют себя счастливыми, потому что у них есть семья (так сказали 29% опрошенных), потому что они и их близкие живы и здоровы (22%). 13% респондентов сказали, что счастливыми их делает хорошая работа.
Данные опроса Superjob показали, что в 2019 году россиянину «для счастья» нужна была зарплата в 161 тыс. руб. в месяц. При этом мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам. Кроме того, отметили социологи, обычно запросы «растут с увеличением уровня фактического дохода».