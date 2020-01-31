Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Золотой глотокСколько на самом деле стоит чашка кофе?
Фоторепортажи
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
11:10 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

Специалисты Женевского университета совместно со своими британскими коллегами выяснили, что таким средством являются лекарства на основе сахара. Они могут помочь справиться даже с коронавирусом нового типа.

Источник: AP 2020

ЖЕНЕВА, 31 января. /ТАСС/. Лекарство на основе сахара может помочь врачам в борьбе с вирусными инфекциями — от гриппа и лихорадки Эбола до коронавируса нового типа. Как сообщил Женевский университет, его специалисты вместе с британскими коллегами «модифицировали молекулы сахара, что позволяет разрушать посредством простого контакта многочисленные вирусы, и в частности, те, которые вызывают респираторные и герпетические инфекции». О своих изысканиях ученые рассказали в журнале Science Advances.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Университет напоминает на своем сайте, что сейчас имеются субстанции, убивающие вирусы при прямом контакте, в частности, хлорка. Однако эти вещества крайне токсичны для человека. Что же касается медицинских препаратов, то современные противовирусные лекарства «в основном воздействуют на вирус, препятствуя его росту, но не уничтожая». Кроме того, «они не всегда надежны, поскольку вирусы могут мутировать и приобретать устойчивость к лечению».

«Чтобы обойти эти два препятствия и иметь возможность эффективно бороться с вирусными инфекциями, мы придумали совершенно другой угол атаки», — заявила журналистам одна из руководителей программы исследований, профессор Женевского университета Каролина Таппарель Вю. Речь идет о применении против вирусов циклодекстринов — углеводов, являющихся производными от глюкозы. Они не провоцируют усиление устойчивости у вирусов и не являются токсичными. Их молекулы разрушают оболочку вируса при контакте, лишая его возможности заражать организм. Будучи очень стабильными циклодекстрины могут применяться в виде крема, геля или спрея для носа.

Как подчеркивают авторы исследования, «разработка новых антивирусных препаратов представляет собой исключительно важную задачу, прежде всего, для того, чтобы бороться с наиболее опасными вирусами или новыми вирусами, против которых не существует никакого средства».

По мнению ученых, «если удастся перейти к конкретному применению» лекарства на основе циклодекстрина, то это будет иметь глобальное значение. В частности, такое средство может помочь в противодействии коронавирусу нового типа, выявленному недавно в Китае.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
Во время загрузки произошла ошибка.
ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
12:04 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Гитлер прочитал книгу, когда сидел в тюрьме. А придя к власти приказал предотвратить рождение больных детей
На Таймыре нашли следы древнего мифического народа
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
«Чиновница в шубе» из Керчи забрала заявление об отставке
Эксперты сравнили летальность коронавируса и гриппа
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания
Названы лучшие гаджеты 2019 года по версии пользователей рунета
Штрафы за превышение скорости могут вырасти в шесть раз
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Чем понравился и чем разочаровал Opel Grandland X Corsa, Astra и даже Mokka – это нам привычно. А что за кроссовер Grandland X? Авто Mail.ru протестировал новинку (а в конце вас ждет интересная викторина)
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Женщина погибла в попытках сделать фото
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Бесплатные концерты в Москве
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь