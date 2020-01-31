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11:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск выпустил первую танцевальную песню

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выпустил композицию Don’t Doubt ur Vibe.

Первый сингл предпринимателя в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) опубликован на Soundcloud.

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Маск похвастался в Twitter, что сам написал текст песни и исполнил его. В композиции повторяется фраза Don’t doubt your vibe («Не сомневайся в своих эмоциях»), во второй половине трека звучит Because it’s true («Потому что это правда»).

Миллиардер также опубликовал фотографии из студии звукозаписи.

1 апреля 2019 года Маск выпустил рэп-композицию, посвященную горилле Харамбе. В ней исполнитель при помощи автотюна признается, что часто думает о Харамбе и очень скучает по нему.

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