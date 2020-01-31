11:20 (мск), источник: Lenta.Ru
Илон Маск выпустил первую танцевальную песню
Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выпустил композицию Don’t Doubt ur Vibe.
Первый сингл предпринимателя в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) опубликован на Soundcloud.
Маск похвастался в Twitter, что сам написал текст песни и исполнил его. В композиции повторяется фраза Don’t doubt your vibe («Не сомневайся в своих эмоциях»), во второй половине трека звучит Because it’s true («Потому что это правда»).
Миллиардер также опубликовал фотографии из студии звукозаписи.
1 апреля 2019 года Маск выпустил