Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
13:04 (мск), источник: Интерфакс

Ученые из Крыма придумали «здоровый» майонез

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Крымский федеральный университет (КФУ) разработал рецепты майонезов и майонезных соусов для здорового питания без искусственных ингредиентов, в качестве ароматизаторов и консервантов используются масляные экстракты розмарина, сельдерея, укропа и базилика или гидролаты (ароматная вода), изготовленные на основе этих трав, сообщила пресс-служба вуза в пятницу.

«Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья, которое мы измельчаем с добавкой небольшого количества этилового спирта, что способствует выделению среднеполярных соединений. Затем в соотношении 1:10 добавляем растительное масло, которое будем использовать при получении майонезного соуса, перемешиваем все в специальном экстракторе, отстаиваем и фильтруем продукт», — сообщила доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования КФУ Елена Ножко.

Новость
Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты

По ее словам, еще одна технология заключается в применении гидролатов пряно-ароматических растений, для получения которых ученые используют зеленые части, корневища и семенную массу.

«Мы помещаем сухое сырье в колбу, заливаем водой, подключаем обратный холодильник. В течение первых 15−20 минут отгоняется водная фракция, которая и является гидролатом — ароматной водой. В ней содержится большое количество эфирных масел в коллоидном состоянии, а также там достаточно высокая концентрация биологически активных веществ, которые частично выполняют функцию консервантов и могут заменить искусственно получаемые фенольные соединения. И масляные экстракты, и гидролаты содержат ценные химические соединения, придающие продукту вкус и аромат», — цитирует Ножко пресс-служба вуза.

В состав получаемого майонезного продукта входит рафинированное растительное масло или купаж растительных масел со сбалансированным составом жиров и кислот, сухой яичный порошок, камеди гуара и ксантана, а также вода.

Срок его годности составляет один месяц. По словам ученых, для более длительного хранения потребуются искусственные консерванты.

«Холодный способ получения майонезных соусов позволяет сохранить все полезные качества компонентов пряно-ароматических растений, поэтому наш продукт позиционируется как функциональный — “Чистая этикетка”, то есть предназначенный для здорового питания. Мы предусматриваем получение наших соусов в системе HoReCa (Hotel/Restaurant/Cafe — ИФ). Здесь можно легко наладить производство малых партий продукта в большом ассортименте, то есть на любой вкус», — отметила Ножко.

Анализ продукта на соответствие требованиям ГОСТ провели в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма. На разработанные технологии получения майонеза и майонезного соуса ученые Крымского федерального университета получили патенты.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
В Кремле отреагировали на скандал с «батонами» для блокадников
Число погибших при взрыве на заводе под Орлом возросло до пяти
Кокорин заявил, что его обманули в «Зените»
Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания
Названы лучшие гаджеты 2019 года по версии рунета
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Чем понравился и чем разочаровал Opel Grandland X Corsa, Astra и даже Mokka – это нам привычно. А что за кроссовер Grandland X? Авто Mail.ru протестировал новинку (а в конце вас ждет интересная викторина)
Кино
Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве В рамках киносмотра Kinotavr. Special Edition показали фильм «1917»
Новости партнеров
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Бесплатные концерты в Москве
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Gnezdo.ru
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Женщина погибла в попытках сделать фото
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь