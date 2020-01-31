Yum! pic.twitter.com/GS5GRm3ZEE— ? (@jbiebsballin_) January 30, 2020
12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети отреагировали шутками на детальные снимки Солнца
Поверхность звезды и правда ассоциируется с едой.
Эти снимки имеют колоссальный потенциал для изучения. Они помогут ученым понять природу формирования магнитных полей, которые могут стать причиной солнечных штормов.
Но пока научный мир восторгается невероятным открытием, пользователи соцсетей шутят, ведь Солнце вблизи уж слишком сильно напоминает еду.
Екатерина Гура