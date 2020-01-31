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12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети отреагировали шутками на детальные снимки Солнца

Поверхность звезды и правда ассоциируется с едой.

Пресс-служба Национального научного фонда США впервые в истории опубликовала самые детальные снимки поверхности Солнца. На них можно различить объекты площадью до 30 квадратных километров и увидеть, как «закипает» плазма, покрывающая поверхность звезды.

Эти снимки имеют колоссальный потенциал для изучения. Они помогут ученым понять природу формирования магнитных полей, которые могут стать причиной солнечных штормов.

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Но пока научный мир восторгается невероятным открытием, пользователи соцсетей шутят, ведь Солнце вблизи уж слишком сильно напоминает еду.

Ням!
Мы сейчас едим примерно то же самое - арахис с сахаром.
А я вижу зернышки кукурузы
Похоже на орехи в сахаре
Просто ошеломлен, как далеко зашла наука. Детальные фото солнца - это просто взрыв мозга!

Екатерина Гура

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