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14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка показала, что можно купить за цену одной пачки сигарет

Курение в Австралии — очень дорогая привычка.

Пенсионерка Джуди Лоусон из города Лонсестон в австралийской Тасмании прославилась в социальных сетях, когда ее пост с Facebook попал на Reddit.

В конце января Лоусон решила показать внуку, что курение — это не только очень вредная привычка, но еще и очень дорогая. Она устроила челлендж, чтобы продемонстрировать, сколько еды можно купить за стоимость одной пачки сигарет. И результат оказался впечатляющим. Для сравнения Лоусон взяла самую популярную марку сигарет в Тасмании, и за точно такие же деньги накупила кучу продуктов, которых хватит семье на пару дней. Полученные результаты пенсионерка опубликовала на Facebook, сопроводив рассказ фотографиями и чеками.

Сигареты или еда… Мой внук увидел, как кто-то покупает сигареты, и заметил, что они очень дорогие. И мы решили устроить челлендж. Купили как можно больше обычной еды за ту же цену, что у самой популярной марки сигарет. И очень удивились, узнав, сколько всего можно накупить за эти деньги.

Так, одна пачка сигарет в Тасмании стоит 56,95 австралийских долларов (примерно 2400 рублей), а еда обошлась Джуди даже дешевле — 56,85 австралийских долларов.

При этом в продуктовой корзине оказались два батона хлеба, пачка макарон, полкило фарша, две упаковки сосисок, полтора литра молока, кукурузные хлопья, картофель, яблоки, бананы, морковь, упаковка сливочного масла, плавленный сыр для бутербродов, банка томатной пасты, чипсы и еще несколько упаковок с закусками.

Женщина надеется, что теперь ее внуки точно не захотят начинать курить, и пользователи Сети с ней согласны.

Екатерина Гура

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