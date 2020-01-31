17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали фото коронавируса в высоком качестве
Кажется, будто на нем действительно надета корона.
Ученые из США, изучающие китайский коронавирус, опубликовали на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний фотографию коронавируса в высоком разрешении.
«На этой фотографии, сделанной в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показана ультраструктурная морфология нового коронавируса 2019 года 2019-nCoV. Обратите внимание на шипы, которые украшают внешнюю поверхность вируса. Они придают ему такой вид, как будто он и правда в короне. Этот вирус был выявлен как причина вспышки респираторных заболеваний, впервые обнаруженных в Ухане, Китай», — объяснили фотографию ученые.
На данный момент заболевшими коронавирусом считаются 9,8 тысяч человек. Число погибших — 213, а выздоровевших — 187.
31 января стало известно о двух случаях заболевания коронавирусом на территории России — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заразившихся — граждане Китая. В связи с этим были приняты срочные меры по эвакуации россиян из Ухани и Хубэя.
Варвара Макарова