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17:12 (мск), источник: РИА Новости

Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал поразительными слова лидера Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны такие заявления оскорбляют память отдавших жизнь ради победы над гитлеровским режимом, лучшим ответом на это будет воздать должное тем, кто избавил человечество от фашизма.

Источник: РИА Новости

Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе «сговор тоталитарных режимов», что привело к началу войны и позволило нацистам «запустить смертоносный маховик Холокоста».

«Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом», — заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу высказать мнение об этом заявлении украинского президента.

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«И накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать», — подчеркнул бывший советский лидер.

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