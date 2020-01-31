17:12 (мск), источник: РИА Новости
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе «сговор тоталитарных режимов», что привело к началу войны и позволило нацистам «запустить смертоносный маховик Холокоста».
«Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом», — заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу высказать мнение об этом заявлении украинского президента.
«И накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать», — подчеркнул бывший советский лидер.