17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старые часы, которые мужчина хранил 46 лет, оказались настоящим сокровищем
Сделанная в молодости покупка оказалась выгодной инвестицией.
В конце января в соцсетях стало вирусным видео, в котором показан эпизод популярного американского телешоу Antiques Roadshow. В рамках передачи любой желающий может принести на оценку экспертам свои старые необычные вещи и бесплатно узнать их настоящую стоимость.
В новом эпизоде на консультацию к экспертам пришел бывший пилот ВВС США из города Фарго, который принес на оценку часы Rolex Oyster Cosmograph, купленные им в 1974 году за 345 долларов. Мужчина хотел заниматься в них дайвингом, но затем передумал и следующие 46 лет хранил их в сейфе.
От неожиданности мужчина растерялся и даже упал на землю. Эта реакция очень понравилась зрителям, и в итоге ролик стал вирусным в интернете.
По словам оценщика, эти часы — одни из самых редких. К тому же, их владелец сохранил не только часы, но и оригинальную брошюру, две квитанции и два оригинальных футляра.
Екатерина Гура