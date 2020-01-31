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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Старые часы, которые мужчина хранил 46 лет, оказались настоящим сокровищем

Сделанная в молодости покупка оказалась выгодной инвестицией.

В конце января в соцсетях стало вирусным видео, в котором показан эпизод популярного американского телешоу Antiques Roadshow. В рамках передачи любой желающий может принести на оценку экспертам свои старые необычные вещи и бесплатно узнать их настоящую стоимость.

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В новом эпизоде на консультацию к экспертам пришел бывший пилот ВВС США из города Фарго, который принес на оценку часы Rolex Oyster Cosmograph, купленные им в 1974 году за 345 долларов. Мужчина хотел заниматься в них дайвингом, но затем передумал и следующие 46 лет хранил их в сейфе.

Каково же было удивление пенсионера, когда оценщик Питер Плэйнс сообщил ему, что теперь его Rolex стоит от 500 до 700 тысяч долларов (от 31 до 43 миллионов рублей).

От неожиданности мужчина растерялся и даже упал на землю. Эта реакция очень понравилась зрителям, и в итоге ролик стал вирусным в интернете.

По словам оценщика, эти часы — одни из самых редких. К тому же, их владелец сохранил не только часы, но и оригинальную брошюру, две квитанции и два оригинальных футляра.

Екатерина Гура

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