19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка сделала из новогодней елки круглогодичное украшение
Просто ей было жалко убирать дерево после праздников.
Надя Колуччи, работающая риэлтором в Калифорнии, придумала забавный лайфхак, как сохранить рождественскую ель и приспособить ее к любому случаю.
По словам девушки, ей было жалко убирать нарядное дерево (оно у нее искусственное) после новогодних праздников в прошлом году, потому что это было первое Рождество в ее собственном новом доме. К тому же, вместе с елкой исчезло бы и ощущение праздника, а потому она придумала отличный выход из ситуации.
Надя оставила ель в доме, но меняла на ней украшения под каждый новый праздник. Так, дерево преображалось на День святого Валентина, Пасху, День независимости США, Хэллоуин, День благодарения и благополучно простояло до Рождества 2019 года. Правда, на этот год Надя
Екатерина Гура