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19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка сделала из новогодней елки круглогодичное украшение

Просто ей было жалко убирать дерево после праздников.

Надя Колуччи, работающая риэлтором в Калифорнии, придумала забавный лайфхак, как сохранить рождественскую ель и приспособить ее к любому случаю.

По словам девушки, ей было жалко убирать нарядное дерево (оно у нее искусственное) после новогодних праздников в прошлом году, потому что это было первое Рождество в ее собственном новом доме. К тому же, вместе с елкой исчезло бы и ощущение праздника, а потому она придумала отличный выход из ситуации.

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Надя оставила ель в доме, но меняла на ней украшения под каждый новый праздник. Так, дерево преображалось на День святого Валентина, Пасху, День независимости США, Хэллоуин, День благодарения и благополучно простояло до Рождества 2019 года. Правда, на этот год Надя все-таки решила его убрать, а на освободившемся месте организовать бар, пишет The Sun.

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День святого Валентина
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День святого Патрика
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Пасха
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День независимости США
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Хэллоуин
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День благодарения
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Рождество

Екатерина Гура

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