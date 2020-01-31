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21:16 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения. Так, в ведомстве напомнили, что вирус передается воздушно-капельным и контактным путем, например, при рукопожатии.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:30 MSK, 31.01
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Больной может столкнуться с повышенной утомляемостью, тяжестью в грудной клетке, заложенностью носа, кашлем, болью в горле и мышцах. Также коронавирус может вызывать повышенную температуру и озноб.

Чтобы минимизировать риски заражения, медики рекомендуют:

— не выезжать в страны-очаги заболевания;.

— избегать посещения массовых мероприятий;.

— чаще мыть руки;.

— использовать медицинские маски;.

— избегать близкого контакта с людьми, имеющими вышеперечисленные симптомы.

В случае возможного заражения следует обратиться к врачу.

Жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Самая сложная ситуация наблюдается в Китае.

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В пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории России нет.

В качестве дополнительных мер по борьбе с заболеванием власти страны решили эвакуировать россиян из китайской провинции Хубэй, где на данный момент могут находиться до 650 соотечественников.

Также с 1 февраля Россия закроет авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Пересечение границы с Монголией будет ограничено, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.

Российские власти также попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скоро времени документ представят премьер-министру Михаилу Мишустину, который накануне распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке.

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