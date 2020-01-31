Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Больной может столкнуться с повышенной утомляемостью, тяжестью в грудной клетке, заложенностью носа, кашлем, болью в горле и мышцах. Также коронавирус может вызывать повышенную температуру и озноб.
Чтобы минимизировать риски заражения, медики рекомендуют:
— не выезжать в страны-очаги заболевания;.
— избегать посещения массовых мероприятий;.
— использовать медицинские маски;.
— избегать близкого контакта с людьми, имеющими вышеперечисленные симптомы.
В случае возможного заражения следует обратиться к врачу.
Жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Самая сложная ситуация наблюдается в Китае.
В пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории России нет.
В качестве дополнительных мер по борьбе с заболеванием власти страны решили эвакуировать россиян из китайской провинции Хубэй, где на данный момент могут находиться до 650 соотечественников.
Также с 1 февраля Россия закроет авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Пересечение границы с Монголией будет ограничено, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.
Российские власти также попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скоро времени документ представят премьер-министру Михаилу Мишустину, который накануне распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке.