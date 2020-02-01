С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств (Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Армении, Албании, Украины, Молдовы и Азербайджана). Информация об этом, в частности, размещена на сайтах визовых центров Австрии, Венгрии, Дании, Норвегии и Литвы в России.
Консульский сбор по-прежнему будет составлять 35 евро. Но при обращении за оформлением в визовые центры стран Европы, входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше. Дополнительный сервисный сбор, как правило, не превышает 30 евро.
Туроператоры сходятся во мнении о том, что обновление кодекса принесет российским туристам несколько позитивных изменений. Например, как говорят эксперты, у наших соотечественников появится возможность «сдаваться» на визу за шесть месяцев до окончания срока ее действия вместо трех месяцев, как сейчас.
Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.
При этом эксперты опасаются, что больше станет однократных виз. В частности, заявители, которые впервые едут в Европу, будут получать разрешение на въезд только на срок путешествия.