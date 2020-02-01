Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Настоящее чудо: природа Австралии начала оживать после пожаровТрогательные снимки, показывающие торжество жизни над смертью
Фоторепортажи
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
00:56 (мск), источник: РИА Новости

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.

Источник: РИА Новости

Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств (Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Армении, Албании, Украины, Молдовы и Азербайджана). Информация об этом, в частности, размещена на сайтах визовых центров Австрии, Венгрии, Дании, Норвегии и Литвы в России.

Читайте также
Поезд в Крым и налог в Турции: что изменится для туристов в 2020 году

Консульский сбор по-прежнему будет составлять 35 евро. Но при обращении за оформлением в визовые центры стран Европы, входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше. Дополнительный сервисный сбор, как правило, не превышает 30 евро.

Туроператоры сходятся во мнении о том, что обновление кодекса принесет российским туристам несколько позитивных изменений. Например, как говорят эксперты, у наших соотечественников появится возможность «сдаваться» на визу за шесть месяцев до окончания срока ее действия вместо трех месяцев, как сейчас.

Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.

При этом эксперты опасаются, что больше станет однократных виз. В частности, заявители, которые впервые едут в Европу, будут получать разрешение на въезд только на срок путешествия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
В России выявлены первые двое больных новым коронавирусом
В Кремле отреагировали на скандал с «батонами» для блокадников
Экономисты считают коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Как открывался первый в СССР «Макдоналдс» (фото)
Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания
Часы, хранившиеся у мужчины 46 лет, оказались сокровищем (видео)
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Горячие темы на Авто
С Праздником! 110
На замену треногам 85
Проект нового КоАП. 71
Что опять с нашими чиновниками? 70
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Отставка Путина всколыхнула Запад
Уход Путина вызвал радость у Украины и Запада
Как на Западе радуются уходу Путина
Пенсии будут расти
Gnezdo.ru
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь