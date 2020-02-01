06:41 (мск), источник: Lenta.Ru
В России стали увольнять по-новому
В России изменились правила увольнения. Теперь при смене работы бухгалтерия или отдел кадров должны выдавать сотруднику на руки сведения о трудовой деятельности по форме
Документ выдается в последний рабочий день. В форме
Изменение правил увольнения связано с переходом на электронные трудовые книжки. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января.
Согласно новым правилам, россияне в течение 2020 года должны выбрать, перейти ли им на электронные трудовые или сохранить старый бумажный формат хранения информации о трудовом стаже.
До конца года нужно написать соответствующее заявление работодателю. Если это не будет сделано, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку. Окончательно переход на электронные трудовые завершится 1 января 2021 года.