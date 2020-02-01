Россиянам рассказали, как правильно спать

Когда речь заходит о «здоровом сне», приятно считать, что говорят только о том количестве часов, которые человек провел в постели. Все ученые сходятся к тому, что восемь часов сна в день более чем достаточно, чтобы восстановить силы, но тут есть одна оговорка.
Есть такое понятие, как «качество» сна. На него влияет множество факторов, а не просто время на часах. Например, как рассказал Ковальзон, пижама может напрочь испортить ночь или же помочь восстановить силы.
«Важно, чтобы вам было комфортно в пижаме или ночной рубашке. Если резинка на пижаме тянет, то сон будет нарушаться. Если в пижаме неудобно, жарко, то сон будет нарушаться. Также желательно, чтобы пижама или ночная рубашка были по размеру и не мешали. По материалам для пижамы лучше будет хлопок. Шелк очень сильно электризует. Статическое электричество на коже — это не хорошо», — рассказал сомнолог.
«Пижама, ночная рубашка или любая ночная одежда, которую вы предпочитаете, влияет не только на то, как красиво вы смотритесь в постели, но и на более важные с точки зрения качественного сна вещи. Например, на терморегуляцию тела», — рассказал Ковальзон.
По его словам, очень важный элемент — это холодная подушка. «Если голова в прохладе, то человек лучше спит. При этом тело человека должно быть в тепле. Также если ноги холодные, то заснуть невозможно. Можно даже носки шерстяные надеть, чтобы согреть ноги, если этого не сделать, вы не заснете», — советует сомнолог.