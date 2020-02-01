11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейские из Великобритании нашли Кольцо всевластия
Попытались отыскать владельца и стали объектом многочисленных шуток.
С полицией Северного Йоркшира в Великобритании произошел забавный конфуз. В соцсетях правоохранители попросили граждан помочь с поиском владельца Кольца всевластия. Его обнаружили вместе с украденными вещами.
Сувенир копирует знаменитый артефакт из кинотрилогии «Властелин колец» по произведению Дж. Р. Р. Толкина, но полицейские об этом не знали. И тут же поплатились, став объектом многочисленных насмешек.
«Видел, как двое парней дрались за него в районе Роковой горы. Тощий полуголый мужчина напал на человека без обуви и получил ранение в руку», — шутит один из комментаторов, описывая эпизод из фильма.
«Я могу помочь. Надпись переводится так: “Аш назг дурбатулек, аш назг гимбатул, аш назг тракатулукх аг
«Не беспокойтесь, эта вещь сама найдет дорогу домой, — успокоил полицейских один из читателей. — Просто бросьте ее в реку. А еще лучше — в ближайший вулкан…».
«Мы можем помочь, — написала полиция Кингстона, издеваясь над коллегами. — Думаем, что один из владельцев — мистер Смеагол.
После сотен комментариев в том же духе в полиции Северного Йоркшира наконец сообразили, в чем дело.
«Очевидно, нам надо обновить наши знания о кино. И все же это
«Да просто наденьте кольцо, и хозяин сам вас обнаружит», — пошутили подписчики.
Анна Лысенко