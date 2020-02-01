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11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейские из Великобритании нашли Кольцо всевластия

Попытались отыскать владельца и стали объектом многочисленных шуток.

С полицией Северного Йоркшира в Великобритании произошел забавный конфуз. В соцсетях правоохранители попросили граждан помочь с поиском владельца Кольца всевластия. Его обнаружили вместе с украденными вещами.

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Сувенир копирует знаменитый артефакт из кинотрилогии «Властелин колец» по произведению Дж. Р. Р. Толкина, но полицейские об этом не знали. И тут же поплатились, став объектом многочисленных насмешек.

«Видел, как двое парней дрались за него в районе Роковой горы. Тощий полуголый мужчина напал на человека без обуви и получил ранение в руку», — шутит один из комментаторов, описывая эпизод из фильма.

«Я могу помочь. Надпись переводится так: “Аш назг дурбатулек, аш назг гимбатул, аш назг тракатулукх аг бурзум-иши кримпатул”. Надеюсь, это поможет», — цитирует другой подписчик чёрное наречие — искусственный язык во вселенной Толкина, созданный злым духом Сауроном для своих слуг.

«Не беспокойтесь, эта вещь сама найдет дорогу домой, — успокоил полицейских один из читателей. — Просто бросьте ее в реку. А еще лучше — в ближайший вулкан…».

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«Мы можем помочь, — написала полиция Кингстона, издеваясь над коллегами. — Думаем, что один из владельцев — мистер Смеагол. Когда-то он жил неподалеку от Гладден Филдс у реки Андуин».

После сотен комментариев в том же духе в полиции Северного Йоркшира наконец сообразили, в чем дело.

«Очевидно, нам надо обновить наши знания о кино. И все же это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть ее», — написали полицейские в соцсетях.

«Да просто наденьте кольцо, и хозяин сам вас обнаружит», — пошутили подписчики.

Анна Лысенко

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