13:52 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Не йети, а борец сумо». Как новый имидж снежного человека расколол Непал
Организаторы Года туризма в Непале создали йети нового поколения. Он понравился не всем.
В Непале разразился жаркий спор по поводу снежного человека. Но на этот раз не о том, реален или нет персонаж многочисленных легенд, а о том, как он выглядит.
«Это неправильно. Правительство не может просто взять и сделать, что ему заблагорассудится», — качает головой случайная прохожая Решма Шрестха, стоя перед двухметровой статуей, оказавшейся в центре скандала.
«Если бы вы мне не сказали, что это йети, я бы вообще не догадалась», — добавляет она.
Скоро по всему Непалу вырастет более ста подобных статуй — в рамках года празднований, посвященных разнообразным достояниям страны, которые могут быть интересны туристам.
Этих
Год праздничных мероприятий, как рассчитывает правительство Непала, должен привлечь в страну два миллиона туристов, но его запуск был несколько омрачен спором вокруг внешности главного талисмана.
«В фольклоре йети всегда похож на обезьяну, — объясняет в интервью
Панди разбирается в предмете, будучи автором нескольких книг о снежном человеке, и другие историки культуры Непала с ним согласны.
«Про снежного человека я знаю, что он похож на обезьяну и ходит по снегу», — продолжает Решма Шрестха, с сомнением разглядывая статую перед входом в сады Кайзер Махал в столице Непала Катманду.
Другой прохожий, Кришна Лама, тоже сравнивает статую с сумоистом: «Он похож на борца, а не на йети».
И тем не менее, Комитет по
По словам представителя комитета Према Прабхата Гурунга, поскольку йети — существо мифическое, к его современному изображению можно и даже важно было подойти креативно.
«Нашей целью было изобразить йети как символ мира, преодоления разногласий и смирения, а не как устрашающее существо, — подчеркнул он. — У людей по всему миру Непал должен ассоциироваться не только с Эверестом, Буддой и гурками. Йети может воплощать еще и нашу уникальность».
Автор дизайна йети Анг Тшерин Шерпа также непоколебим.
«Когда я рисовал эскиз, я не читал никаких книг, — объясняет он. — Я руководствовался историями, которые слышал в детстве, и образом Будды».
Но были и практические соображения: Шерпа признается, что не хотел покрывать своего персонажа шерстью, «чтобы было проще его красить».
Он фигурирует в фольклоре по обе стороны гор — в Индии, Бутане, Тибете и Непале, но особенно много про снежного человека в легендах шерп — народа, живущего в горах на высоте примерно 3,5 км на востоке Непала.
Йети живут на снежных вершинах гор, они крупнее, чем люди, и все их тело покрывает длинная шерсть. Они прямоходящие, с босыми ногами.
Важно уточнить, что они не отличаются дружелюбием. Есть истории, в которых снежный человек перекрывает двери во всех домах деревни, пока ее жителей нет дома. В других одни люди пытаются настроить йети друг против друга, но в результате снежный человек решает отомстить всему человечеству.
Бывают и
«Вероятно, народными сказаниями про йети люди пользовались, чтобы предупредить об опасности или донести мораль, чтобы дети не уходили далеко и оставались близ своих поселений», — говорит Шива Дхакал, автор книги «Народные сказания о шерпах и йети».
Конечно, в наши дни снежного человека обычно изображают в более приглядном свете. Недавний пример — прошлогодний полнометражный мультфильм «Эверест» компании DreamWorks, в котором маленькая девочка находит у себя на крыше очень пушистого йети и заводит с ним крепкую дружбу.