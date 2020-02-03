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13:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Не йети, а борец сумо». Как новый имидж снежного человека расколол Непал

Организаторы Года туризма в Непале создали йети нового поколения. Он понравился не всем.

Источник: BBC News Русская служба

В Непале разразился жаркий спор по поводу снежного человека. Но на этот раз не о том, реален или нет персонаж многочисленных легенд, а о том, как он выглядит.

«Это неправильно. Правительство не может просто взять и сделать, что ему заблагорассудится», — качает головой случайная прохожая Решма Шрестха, стоя перед двухметровой статуей, оказавшейся в центре скандала.

«Если бы вы мне не сказали, что это йети, я бы вообще не догадалась», — добавляет она.

«Это борец сумо»

Скоро по всему Непалу вырастет более ста подобных статуй — в рамках года празднований, посвященных разнообразным достояниям страны, которые могут быть интересны туристам.

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Этих йети-талисманов можно будет найти у непальских достопримечательностей, в торговых центрах и аэропортах, даже в базовых лагерях Гималаев. Часть из них полетит в другие города мира.

Год праздничных мероприятий, как рассчитывает правительство Непала, должен привлечь в страну два миллиона туристов, но его запуск был несколько омрачен спором вокруг внешности главного талисмана.

«В фольклоре йети всегда похож на обезьяну, — объясняет в интервью Би-би-си писатель Рам Кумар Панди, — а на нынешнем логотипе какой-то борец сумо. Он никак не напоминает мифическое существо из многочисленных народных легенд».

Панди разбирается в предмете, будучи автором нескольких книг о снежном человеке, и другие историки культуры Непала с ним согласны.

На самом деле, большинство непальцев — эксперты в том, что касается гималайского йети, без которого не обходится почти ни одна народная сказка. И вариант, сотворенный советом по туризму, их не впечатлил.

«Про снежного человека я знаю, что он похож на обезьяну и ходит по снегу», — продолжает Решма Шрестха, с сомнением разглядывая статую перед входом в сады Кайзер Махал в столице Непала Катманду.

Другой прохожий, Кришна Лама, тоже сравнивает статую с сумоистом: «Он похож на борца, а не на йети».

Борец сумо или йети? | Источник: BBC News Русская служба

И тем не менее, Комитет по йети-арту, один из организаторов Года туризма в Непале, не намерен отказываться от своих творений, которые стоили по 500 тысяч рупий (около 4,5 тысяч долларов) каждое.

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По словам представителя комитета Према Прабхата Гурунга, поскольку йети — существо мифическое, к его современному изображению можно и даже важно было подойти креативно.

«Нашей целью было изобразить йети как символ мира, преодоления разногласий и смирения, а не как устрашающее существо, — подчеркнул он. — У людей по всему миру Непал должен ассоциироваться не только с Эверестом, Буддой и гурками. Йети может воплощать еще и нашу уникальность».

Автор дизайна йети Анг Тшерин Шерпа также непоколебим.

«Когда я рисовал эскиз, я не читал никаких книг, — объясняет он. — Я руководствовался историями, которые слышал в детстве, и образом Будды».

Но были и практические соображения: Шерпа признается, что не хотел покрывать своего персонажа шерстью, «чтобы было проще его красить».

Йети, или снежный человек — мистическое существо, по легендам, обитающее в Гималаях.

Он фигурирует в фольклоре по обе стороны гор — в Индии, Бутане, Тибете и Непале, но особенно много про снежного человека в легендах шерп — народа, живущего в горах на высоте примерно 3,5 км на востоке Непала.

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Йети живут на снежных вершинах гор, они крупнее, чем люди, и все их тело покрывает длинная шерсть. Они прямоходящие, с босыми ногами.

Важно уточнить, что они не отличаются дружелюбием. Есть истории, в которых снежный человек перекрывает двери во всех домах деревни, пока ее жителей нет дома. В других одни люди пытаются настроить йети друг против друга, но в результате снежный человек решает отомстить всему человечеству.

Бывают и женщины-йети. Одна из них поймала себе мужчину и родила от него двоих детей. Когда он сбежал от нее с сыном, она убила и съела дочь.

«Вероятно, народными сказаниями про йети люди пользовались, чтобы предупредить об опасности или донести мораль, чтобы дети не уходили далеко и оставались близ своих поселений», — говорит Шива Дхакал, автор книги «Народные сказания о шерпах и йети».

Конечно, в наши дни снежного человека обычно изображают в более приглядном свете. Недавний пример — прошлогодний полнометражный мультфильм «Эверест» компании DreamWorks, в котором маленькая девочка находит у себя на крыше очень пушистого йети и заводит с ним крепкую дружбу.

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