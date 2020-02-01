14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Приют ищет добровольцев, которые будут гладить свиней
Нужно позаботиться о сотне животных.
Приют для животных в Южной Каролине пытается найти волонтеров, у которых будет довольно необычная задача.
Им нужно будет проводить время со свиньями: гладить их, чесать им брюхо, кормить печеньем, вести с ними беседы, а при желании — и дрессировать. Это поможет животным адаптироваться к жизни в приемных семьях.
Сейчас в приюте находится около 100 свиней, спасенных при тех или иных обстоятельствах. Всем им будут искать новый дом. Сотрудники приюта напоминают, что свиньи не менее умны, чем собаки, и становятся отличными питомцами.
За время, проведенное со свинками, платить не будут. В приюте говорят, что с животными можно проводить по 2 часа в день, и призывают записаться всех желающих.
Анна Лысенко