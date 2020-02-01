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21:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.

Источник: РИА "Новости"

«Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», — заявил патриарх на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя. Патриарх призвал молиться, трудиться, чтобы в основном законе упоминался Бог.

По мнению патриарха Кирилла, «если в гимне может быть “Богом хранимая родная земля”», то об этом может быть сказано и в Конституции.

Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом.
Кирилл
патриарх Московский и всея Руси (цитата по «РИА Новости»)

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Позднее президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Для выработки поправок была создана рабочая группа, которая уже сформулировала около 100 предложений. Второе чтение документа в Госдуме планируется провести 11 февраля.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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