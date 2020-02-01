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22:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Всемирно известный бренд уличили в жестоком обращении с моделями

Руководство всемирно известной американской компании L Brands, которой принадлежит фирма Victoria’s Secret, долгие годы скрывало и допускало жестокое обращение с моделями и сексуальные домогательства. С таким заявлением выступила газета The New York Times.

Источник: AFP 2020

По данным ее расследования на основе бесед с более 30 бывшими и действующими сотрудниками L Brands, бывший президент и главный маркетолог компании Эд Рейзек (Ed Razek), пользовался служебным положением и домогался до моделей. Также он делал непристойные предложения девушкам и оскорблял их.

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Основатель и генеральный директор L Brands Лесли Векснер (Leslie Wexner,), согласно публикации, знал о многочисленных жалобах на Рейзека, однако прикрывал его. Некоторые модели, которые жаловались на поведение президента компании, потеряли контракты на участие в ежегодных дефиле Victoria’s Secret.

Однако руководство компании направило изданию заявление о том, что подобных инцидентов никогда не происходило.

В прошлом году 71-летний Рейзек ушел в отставку. Он работал в компании более десяти лет и ушел на фоне скандала с заявлением о том, что он не работает с трансгендерами и моделями plus size, поскольку это приведет к разрушению «фантазии», которую создают знаменитые «ангелы» бренда Victoria’s Secret. В прошлом году также стало известно, что очередного ежегодного показа бренда не будет. Скандалы с обвинениями в расизме, сексизме и нереалистичном показе красоты начались еще в 2000-х годах, ежегодно рейтинги показа падали, и телетрансляцию шоу решили отменить.

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