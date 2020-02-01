В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
«Статья 14 Конституции РФ устанавливает отделение церкви от государства, и там упоминается, что ни одна из религий не может устанавливаться в качестве официальной. То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства», — пояснил Емельянов РИА Новости.
Депутат уточнил, что статье 14 конституции предложение патриарха не противоречит, так как речь идет о Боге как некой абстракции, которая исповедуется самыми различными религиями, а не имеется в виду установление какой-то одной религии в качестве официальной.
«Поэтому, может быть, с точки зрения нравственности — укрепления нравственных, патриотических основ нашего общества — возможно такое упоминание», — считает Емельянов.
Депутат считает, что большинство россиян действительно верят в Бога, «будь то Иисус или Аллах».
«С точки зрения светского характера государств и упоминания Бога в конституции, думаю, нет противоречий, потому что это не означает превращения государства в теократическое», — отметил Емельянов.