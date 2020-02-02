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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Росстате озвучили статистику по оценке численности постоянного населения в российских регионах, сообщает «Российская газета».

Источник: РИА Новости

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).

В верхней части списка оказались Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), а также Волгоградская область (15,8 тысячи).

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При этом наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62 тысяч), Центральном ФО (61,4 тысячи), Южном (11,6 тысячи), Уральском (10,4 тысячи) и Северо-Западном (5,2 тысячи).

Среди регионов по этому показателю лидирует Подмосковье (88 тысяч).

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