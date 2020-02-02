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12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили «коммунальные» гробницы жрецов (фото)

Это первое археологическое открытие 2020 года в стране.

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фотографий
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Археологи обнаружили в древнем некрополе Туна-эль-Габаль в провинции Эль-Минья братские гробницы для первосвященников, сообщило Министерство древностей Египта.

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Могилы принадлежат к позднему периоду, охватывающему правление фараонов XXVI—XXX династий (664−332 годы до н. э.). Похороненные в них жрецы принадлежали к культу бога Джехути, или Тота.

Как сообщил Мустафа Вазири, возглавляющий археологическую миссию, во время последней экспедиции ученые обнаружили 16 гробниц с примерно 20 саркофагами и гробами различных форм и размеров, включая пять антропоидных саркофагов из известняка и пять хорошо сохранившихся деревянных гробов.

Некоторые из гробов украшены именами их владельцев. Рядом обнаружены больше 10 тысяч статуэток ушебти из сине-зеленого фаянса, около 700 амулетов, в том числе из золота, множество разнообразных сосудов, а также инструменты для работы по камню, деревянные молотки и корзины из пальмовых листьев.

Анна Лысенко

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