12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте обнаружили «коммунальные» гробницы жрецов (фото)
Это первое археологическое открытие 2020 года в стране.
Археологи обнаружили в древнем некрополе
Могилы принадлежат к позднему периоду, охватывающему правление фараонов XXVI—XXX династий (664−332 годы до н. э.). Похороненные в них жрецы принадлежали к культу бога Джехути, или Тота.
Как сообщил Мустафа Вазири, возглавляющий археологическую миссию, во время последней экспедиции ученые обнаружили 16 гробниц с примерно 20 саркофагами и гробами различных форм и размеров, включая пять антропоидных саркофагов из известняка и пять хорошо сохранившихся деревянных гробов.
Некоторые из гробов украшены именами их владельцев. Рядом обнаружены больше 10 тысяч статуэток ушебти из
Анна Лысенко