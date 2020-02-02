15:20 (мск), источник: РИА Новости
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Телеведущая Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
«Я пенсионерка. Пенсия моя известна: сколько у всех — 23 тысячи рублей», — рассказала 57-летняя журналистка в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.
По словам телеведущей, у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери
Елена Ханга в разные годы работала на телеканалах НТВ, RT, радиостанции «Комсомольская правда». Она вела популярные передачи «Про это», «Русские в форте Боярд», «Принцип домино».