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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Телеведущая Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.

Источник: РИА "Новости"

«Я пенсионерка. Пенсия моя известна: сколько у всех — 23 тысячи рублей», — рассказала 57-летняя журналистка в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Ханга также призналась, что не может позволить себе покупать дорогие вещи.

По словам телеведущей, у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери Анны-Елизаветы, которая учится в США и получает стипендию.

Елена Ханга в разные годы работала на телеканалах НТВ, RT, радиостанции «Комсомольская правда». Она вела популярные передачи «Про это», «Русские в форте Боярд», «Принцип домино».

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