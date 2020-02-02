Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Кассир убил посетителя магазина из-за банки кофе В Москве кассир магазина «Дикси» одним ударом убил посетителя, который пытался своровать банку кофе
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древние сибиряки изобрели «мультиварки» ледникового периода

Древние сибирские охотники-собиратели изобрели жаростойкую керамику, которая помогла им выжить во время ледникового периода, установили ученые из Йоркского университета.

Источник: Агентство «Москва»

Исследователи извлекли и проанализировали липиды из 28 глиняных черепков, найденных в ряде мест на реке Амур. Самым старым из этих находок около 16 тысяч лет.

Почему котелки, в которых варили пищу на костре, были изобретены в конце последнего ледникового периода, долгое время было неясно. Оставалось загадкой и то, какую еду в них готовили.

Читайте также
Российские ученые выяснили, откуда на Алтай пришли неандертальцы

Анализ ученых с помощью новых технологий показал, что глиняная посуда использовалась для приготовления рыбы, скорее всего, лосося. Он стал для древних охотников альтернативной пищей в периоды сильных климатических колебаний.

Глиняная посуда появилась именно в очень холодные периоды, а не во время сравнительно теплых промежутков, когда были доступны лесные ресурсы, такие как дичь и орехи, отметил профессор Оливер Крейг, директор лаборатории BioArch в Йоркском университете. Жаростойкие котелки и новые блюда были необходимы для выживания.

Анализ ученых показывает, что первая жаростойкая посуда из глины не была изобретена в каком-то одном месте. Она появлялась в разных регионах мира параллельно как ответ на суровые погодные условия.

Выводы ученых опубликованы в Quaternary Science Reviews.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Песков объяснил увольнение главы Чувашии
Российский боксер во время задержания ударил росгвардейца
Банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января
В Ухане достроили больницу для зараженных коронавирусом
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Всемирно известный бренд уличили в жестоком обращении с моделями
Тест: как встречают весну в разных странах
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Новый КоАП: как увеличатся штрафы и что ждет водителей? Авто Mail.ru выяснил, какие изменения принесет российским автовладельцам новый Кодекс об административных правонарушениях
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Орлова была любовницей Сталина: биографы рассказали правду
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Названа болезнь, убившая протоиерея Всеволода Чаплина
После этой киносцены Михалкову называют второй Асмус
Дети
Панды притворяются беременными, чтобы получать больше еды Панда – бамбуковый медведь и, возможно, самое милое существо в мире. Смотрите галерею!
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Новости партнеров
Продукты обрабатывают спиртом: вот что творится в Китае из-за вируса
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Подруга Пелагеи рассказала, кто стоит за травлей певицы в СМИ
Признаки заражения смертельным китайским вирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь