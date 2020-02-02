14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древние сибиряки изобрели «мультиварки» ледникового периода
Древние сибирские
Исследователи извлекли и проанализировали липиды из 28 глиняных черепков, найденных в ряде мест на реке Амур. Самым старым из этих находок около 16 тысяч лет.
Почему котелки, в которых варили пищу на костре, были изобретены в конце последнего ледникового периода, долгое время было неясно. Оставалось загадкой и то, какую еду в них готовили.
Анализ ученых с помощью новых технологий показал, что глиняная посуда использовалась для приготовления рыбы, скорее всего, лосося. Он стал для древних охотников альтернативной пищей в периоды сильных климатических колебаний.
Глиняная посуда появилась именно в очень холодные периоды, а не во время сравнительно теплых промежутков, когда были доступны лесные ресурсы, такие как дичь и орехи, отметил профессор Оливер Крейг, директор лаборатории BioArch в Йоркском университете. Жаростойкие котелки и новые блюда были необходимы для выживания.
Анализ ученых показывает, что первая жаростойкая посуда из глины не была изобретена в
Выводы ученых опубликованы в Quaternary Science Reviews.
Анна Лысенко