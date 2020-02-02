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15:35 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики пообещали погодные рекорды в России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидается рекордно теплая погода, сообщается на сайте центра «Фобос».

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Источник: РИА Новости

Синоптики ожидают в воскресенье температурные рекорды в Центральной России и Черноземье. Так, по прогнозам специалистов, в Смоленской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях столбики термометра поднимутся до пяти-семи градусов тепла, чего не отмечалось за все время наблюдений.

«В зоне оттепели окажется две третьих территории Европейской России. Нулевая изотерма пройдет по линии, соединяющей Петрозаводск — Вологду — Кострому — Казань — Самару», — сообщается на сайте «Фобоса».

Метеорологи также ожидают дожди на значительной части территории страны — от Санкт-Петербурга до Краснодара.
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Кроме того, специалисты «Фобоса» сообщили о начале ледохода на Волге — в Ярославской, Тверской и Нижегородской областях.

Ранее река стала освобождаться ото льда в районе Казани и Самары.

«Происходящее стало расплатой за рекордно теплую зиму», — пояснили метеорологи.

По оценкам экспертов, вода стремительно прибывает. В Ярославле ее уровень за сутки вырос почти на полметра. Наиболее существенный рост отмечен в районе Тутаева: там уровень реки увеличился на метр и семь сантиметров. Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о возможном подтоплении низин и переливах дорог в Ярославле, Рыбинске, а также четырех районах Нижегородской области.

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