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17:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Клишас пообещал рассмотреть предложение РПЦ об упоминании Бога в Конституции

Рабочая группа обсудит предложение Российской православной церкви о включении упоминания Бога в Конституции России, заявил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас. По его словам, сейчас изучаются предложения изменений в 3−8 главы документы.

Источник: Агентство «Москва»

«Все решим на рабочей группе. Пока слишком много поправок в главы с 3-й по 8-ю Конституции, преамбулу пока не обсуждали», — сказал господин Клишас комментируя соответствующее предложение (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что речь идет об обсуждении возможности внесения такой поправки именно в преамбулу Конституции.

Лично я предложение патриарха поддерживаю.
Андрей Клишас

Накануне с таким предложением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По мнению патриарха, «если в гимне может быть “Богом хранимая родная земля”», то об этом может быть сказано и в Конституции.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Позднее президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Для выработки поправок была создана рабочая группа, которая уже сформулировала около 100 предложений.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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