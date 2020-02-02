Клишас пообещал рассмотреть предложение РПЦ об упоминании Бога в Конституции

«Все решим на рабочей группе. Пока слишком много поправок в главы с 3-й по 8-ю Конституции, преамбулу пока не обсуждали», — сказал господин Клишас комментируя соответствующее предложение (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что речь идет об обсуждении возможности внесения такой поправки именно в преамбулу Конституции.
Лично я предложение патриарха поддерживаю.
Накануне с таким предложением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По мнению патриарха, «если в гимне может быть “Богом хранимая родная земля”», то об этом может быть сказано и в Конституции.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Позднее президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Для выработки поправок была создана рабочая группа, которая уже сформулировала около 100 предложений.