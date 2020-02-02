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16:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Модернизованный бомбардировщик Ту-160М впервые поднялся в небо

Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М впервые поднялся в небо. Об этом со ссылкой на пресс-службу ПАО «Туполев» сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Опытный экземпляр самолета, прошедшего глубокую модернизацию, пилотировали летчики-испытатели Жуковской летно- испытательной и доводочной базы под руководством Арни Наскидянца.

Сообщается, что тестовый полет продолжался 34 минуты на высоте до 1,5 километра.

Он прошел без инцидентов, экипажу удалось провести все необходимые проверки обновленного оборудования.

В рамках обновления у самолета появились новые системы связи и управления, радиолокационная станция и комплекс радиоэлектронного противодействия, а также новое пилотажно-навигационное оборудование.

О том, что специалисты Казанского авиационного завода собрали первый модернизированный Ту-160М, стало известно в ноябре 2019 года. В серийное производство обновленная модель должна отправиться в 2021 году, в том же году ее начнут поставлять в войска.

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