16:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Модернизованный бомбардировщик Ту-160М впервые поднялся в небо
Модернизированный
Опытный экземпляр самолета, прошедшего глубокую модернизацию, пилотировали
Он прошел без инцидентов, экипажу удалось провести все необходимые проверки обновленного оборудования.
В рамках обновления у самолета появились новые системы связи и управления, радиолокационная станция и комплекс радиоэлектронного противодействия, а также новое
О том, что специалисты Казанского авиационного завода собрали первый модернизированный Ту-160М, стало известно в ноябре 2019 года. В серийное производство обновленная модель должна отправиться в 2021 году, в том же году ее начнут поставлять в войска.