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01:52 (мск), источник: Life.ru

Хоакин Феникс получил «британский Оскар» за роль Джокера

А премию за лучший фильм года получила драма «1917».

Источник: AFP 2020

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актёрами по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом было объявлено на 73-й церемонии вручения главной кинопремии Соединённого Королевства.

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Церемония награждения состоялась в Лондоне, в Королевском Альберт-холле.

Феникс получил приз за главную мужскую роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер», а Зеллвегер была удостоена премии за роль голливудской певицы и актрисы Джуди Гарленд в фильме «Джуди».

Главную номинацию BAFTA получила историческая драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса, который также стал лучшим режиссёром. Кроме того, картина удостоилась звания лучшего британского фильма года.

А лучшими актёрами второго плана стали Брэд Питт и Лора Дерн.

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