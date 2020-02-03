01:52 (мск), источник: Life.ru
Хоакин Феникс получил «британский Оскар» за роль Джокера
А премию за лучший фильм года получила драма «1917».
Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актёрами по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом было объявлено на 73-й церемонии вручения главной кинопремии Соединённого Королевства.
Церемония награждения состоялась в Лондоне, в Королевском
Феникс получил приз за главную мужскую роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер», а Зеллвегер была удостоена премии за роль голливудской певицы и актрисы Джуди Гарленд в фильме «Джуди».
Главную номинацию BAFTA получила историческая драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса, который также стал лучшим режиссёром. Кроме того, картина удостоилась звания лучшего британского фильма года.
А лучшими актёрами второго плана стали Брэд Питт и Лора Дерн.